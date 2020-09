Europa League : Retrouvez tous les résultats du soir (mis à jour)

Beaucoup de matchs ce soir, et quelques grands clubs impliqués. Découvrez ici les résultats de cet avant-dernier tour qualificatif d'Europa League !

Le MOL Fehervar pour le Standard

Le résultat intéressant le plus directement nos clubs belges était celui du match opposant le MOL Fehervar au Stade de Reims ; contre-performance de Foket (exclu) et Faes en Hongrie et l'élimination au terme d'une séance de tirs au but. Fehervar se déplacera donc à Sclessin en cas de qualification rouche.

Contre-performance également pour le FK Rostov, éliminé à domicile (1-2) par le Maccabi Haïfa. Carton pour Malmo face au Lokomotiv Zagrev (5-0), et qualification facile pour le PSV Eindhoven sur la pelouse des Slovènes de Mura (1-5). Le Celtic Glasgow a dû attendre la 90e et un but d'Elyounoussi pour se débarrasser du FC Riga (0-1).