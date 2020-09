Le nouveau gardien d'Arsenal aurait pu signer en Pro League

Nouveau gardien d'Arsenal depuis quelques jours, Rúnar Alex Rúnarsson aurait pourtant pu rejoindre la Pro League cet été.

Ce lundi, Arsenal a officialisé l'arrivée de Rúnar Alex Rúnarsson en provenance de Dijon. En effet, le gardien de but s'est engagé avec les Gunners jusqu'en juin 2024 et devrait jouer un rôle de doublure derrière Bernd Leno. Cependant, l'international islandais (5 capes) aurait également pu rejoindre la Pro League.

En effet, d'après les informations du journal français So Foot, le Cercle de Bruges et le KV Ostende avaient également manifesté leur intérêt pour le portier de 25 as et avaient pris position dans le dossier. Pour rappel, le principal intéressé est le fils de Runar Kristinsson, ancien joueur et entraîneur de Lokeren.