Amicaux : Cartons pour la France et l'Italie, l'Allemagne encore accrochée, Espagne et Portugal dos à dos, Johan Walem et Chypre défaits

En attendant le match des Belges demain soir, plusieurs amicaux étaient au programme de la soirée.

Allemagne - Turquie 3-3

Rencontre importante pour une Allemagne qui doute. Draxler (45'+1) montrait la voie à suivre avant la pause, mais Tufan (49') égalisait. Neuhaus (58') redonnait l'avance à la Mannschaft avant que Karaca (67') ne rétablisse l'égalité. Waldschmidt (81') en fin de match pensait donner la victoire aux Allemands mais Karaman dans les arrêts de jeu permettait aux Turcs d'égaliser pour la troisième fois de la soirée. L'Allemagne enchaine un troisième match nul consécutif.

Italie - Moldavie 6-0

La Squadra Azzurra n'a pas fait dans le détail face à des Moldaves complètement dépassés. Le match était plié à la pause, l'Italie rentrait au vestiaire avec une avance de... cinq buts, des oeuvres de Cristante (18'), Caputo (23'), El Shaarawy (30'), Posmac contre son camp (37') puis El Shaarawy (45'+1) pour le doublé. Berardi (72') en fin de match inscrivait l'unique but de la seconde période.

Pays-Bas - Mexique 0-1

Pour sa première sur le banc des Oranjes suite au départ de Koeman, Frank de Boer enregistre une défaite face au Mexique. L'unique but de la rencontre a été inscrit sur penalty à l'heure de jeu par Raul Jimenez, coéquipier de Leander Dendoncker à Wolverhampton.

France - Ukraine 7-1

Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de l'Ukraine, dont l'effectif était lourdement touché (6 forfaits sur blessure et 6 autres en raison du Covid-19). Eduardo Camavinga ouvrait le score (9') devenant le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914, suivi par Giroud (24' et 34') qui pour son 100e match en Bleu dépassait le record de Michel Platini. Un auto-but de Mykolenko (39') ponctuait la première période. Après la pause, Tsygankov (53') sauvait l'honneur avant que Tolisso (65'), Mbapp" (82') puis Griezmann (89') n'achèvent les hommes d'Andriy Shevchenko.

Pologne - Finlande 5-1

Sans Lewandowski, la Pologne a étrillé la Finlande grâce à un triplé de Grosicki (9', 18' et 38') et des réalisations de Piatek (53') et Milik en fin de rencontre (87'). Niskanen (68') sauvait l'honneur pour les visiteurs.

Danemark - Îles Féroé 4-0

Le Danemark n'a fait qu'une bouchée de son voisin. Olsen (22'), Eriksen sur penalty (27') et Cornelius (45'). Le joueur de Genk Joakim Mæhle (32') s'est illustré en inscrivant le 3e but de la rencontre, son premier en équipe nationale senior.

Chypre - République Tchèque 1-2

L'équipe entrainée par Johan Walem voyait Holes (13') rapidement ouvrir le score pour les visiteurs. Chypre égalisait grâce au jeune Loizou (32'), 17 ans à peine, mais Darida sur penalty redonnait l'avance aux Tchèques juste avant la pause. Chypre enregistre sa 6e défaite de rang.

Autriche - Grèce 2-1

L'Autriche avec le joueur du Beerschot Raphael Holzhauser (titulaire) s'est imposé face à la Grèce qui menait pourtant au score grâce à Fortounis (63'). Mais Grbić (77') puis Baumgartner (80') offraient la victoire aux Autrichiens.

Portugal- Espagne 0-0

Suisse - Croatie 1-2

Slovénie - Saint-Marin 4-0