Manchester United tente le tout pour le tout afin d'éviter la quarantaine de Cavani

Les Red Devils ne souhaitent pas se passer de leur nouvelle recrue pour la reprise du championnat après la trêve internationale.

Edinson Cavani est arrivé sous la forme d'un transfert libre à Manchester United. Cependant, le joueur doit observer une période de quarantaine comme l'exigent les règles sanitaires et on ne sait toujours pas quand il pourra porter le maillot de sa nouvelle équipe.

Cependant, selon The Sun, les Red Devils seraient prêts à tout pour le faire jouer le plus rapidement possible. Le club souhaiterait étudier le critère d'"éligibilité" de Cavani à cette quarantaine. En Angleterre, plusieurs métiers sont exemptés de cette dernière dont celui de "sportifs d'élite".

Si Manchester United arrivait à lui faire éviter cet isolement, il pourrait s'entraîner et tenter d'être frais et dispo pour la rencontre du 17 octobre prochain face à Newcastle et trois jours plus tard face au PSG (son ancien club) en Ligue des champions.