Lukaku explique les raisons de sa célébration particulière : "Je fais un signe A"

Récompensé par la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku a expliqué que ses célébrations de but étaient dédiées à sa mère.

Auteur d'une saison 2019/2020 exceptionnelle pour sa première année en Serie A, Romelu Lukaku a été récompensé par la Gazzetta dello Sport ce samedi. Invité à réagir par le média italien, l'ancien joueur de Manchester United a accordé un entretien au journaliste Luigi Garlando.

Ainsi, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad, l'avant-centre des Diables Rouges a expliqué la signification de l'une de ses célébrations de but favorites. "Nous avions peu d'argent. Mes parents ne mangeaient pas le soir, alors mon frère et moi pouvions manger. Je n'oublierai jamais cela et c'est pourquoi j'aide ma mère maintenant, parce qu'elle a fait tant de sacrifices pour nous. Chaque fois que je marque un point, je fais un signe "A", dédié à ma mère Adolphine, car sans elle je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui."

Pour rappel, en 2019/2020, l'attaquant formé à Neerpede a inscrit 34 buts et délivré 6 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Il a même égalé le record de buts marqués sur une seule saison par un joueur de l'Inter Milan, dont le brésilien Ronaldo était jusqu'à présent le seul détenteur (saison 1997/1998).