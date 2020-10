🎥 Nations League : triplé d'Haaland et carton de la Norvège; les Pays-Bas calent; auto-goal gag de l'Estonie; ça passe pour la Croatie

Plusieurs rencontres au programme de la 3e journée de Ligue des Nations.

LIGUE A

Bosnie-Herzégovine - Pays-Bas 0-0

Les débuts sont durs pour De Boer qui enregistre un second match sans victoire. Après ce nul à Zenica, l'Italie qui se déplace en Pologne, a l'occasion de prendre la tête du groupe.

Croatie - Suède 2-1

Nikola Vlašić (31') ouvrait le score pour les Croates, avant que Marcus Berg (66') n'égalise mais Andrej Kramarić en fin de match offrait la victoire aux locaux ainsi que leurs trois premiers points dans le groupe.

LIGUE B

Norvège - Roumanie 4-0

Un triplé d'Haaland (13', 64' et 74') et un but de l'ancien Gantois Alexander Sørloth (39') permet à la Norvège de faire un carton et de prendre la tête du groupe 1 par la même occasion.

Haaland is a cannon. 3 goals tonight against Romania. Disaster. Absolute disaster for our National Team. pic.twitter.com/WK7iPOXZVs — Emanuel RoƟu (@Emishor) October 11, 2020

Finlande - Bulgarie 2-0

Belle affaire pour la Finlande et Uronen (Genk) qui profitent du nul des Pays de Galles, leader du groupe, pour revenir à un point, suite à sa victoire sur la Bulgarie. Les buts locaux ont été inscrits par Taylor (52') et Jensen (67').

Irlande - Pays de Galles 0-0

LIGUE C

Arménie - Géorgie 2-2

Bayramyan (6') ouvrait le score pour les locaux qui encaissaient ensuite des oeuvres de Kacharava (46') et l'ancien joueur de Genk Tornike Okriashvili (74'). Mais l'Arménie sauvait un point dans les derniers instants grâce à un penalty transformé par Mkhitaryan (89').

Estonie - Macédoine du Nord 3-3

Un but gag ouvrait le score de la rencontre après 3 minutes à peine, lorsque Kuusk décidait de passer le ballon en retrait à son gardien, sans remarquer que ce dernier n'était pas dans ses cages.

L'Estonie se rattrapait bien en inscrivant trois buts des oeuvres de l'ancien joueur du Beerschot Rauno Sappinen (33' et 61') puis Frank Liivak (76') sur penalty. Mais c'était sans compter, quatre minutes plus tard, sur l'infatiguable Goran Pandev (37 ans) qui réduisait le score, avant que le Carolo Gjoko Zajkov n'égalise dans les derniers instants.

Lituanie - Biélorussie 2-2

Enfin, c'est statu quo dans le groupe 4 où le Kazakhstan, l'Albanie, la Lituanie et la Bielorussie se tiennent tous à 4 points. Les buts locaux étaient inscrits par Novikovas (7') et LaukĆŸemis (75') alors que Lisakovich sur penalty (59') et Sachivko (66') étaient les buteurs visiteurs.

Kazakhstan - Albanie 0-0