Everton en leader pour enfin battre Liverpool, 10 ans plus tard ?

Les derbys de la Mersey avaient pris l'habitude d'être un peu déséquilibrés ces dernières années, Everton ayant connu ce qu'on pourrait appeler une traversée du désert. Les Toffees reprennent du poil de la bête cette saison et reçoivent Liverpool le couteau entre les dents ...

Le nom des buteurs lors de la dernière victoire d'Everton dans un derby de la Mersey suffit à donner une idée de l'époque : Tim Cahill et Mikel Arteta. C'était en 2010, et c'était ... le 17 octobre, soit 10 ans jour pour jour avant l'Everton-Liverpool de ce samedi (13h30). Comme un symbole, jamais les Toffees n'ont depuis semblé en si belle forme.

Car c'est tout simplement en ... leader (12/12) qu'Everton accueille son rival de l'autre côté de la rivière. La patte Ancelotti, à en croire Jürgen Klopp, qui ne cache pas son excellente relation avec l'entraîneur du rival : "Quand il a signé à Everton, je me suis dit "oh, mon dieu". C'est difficile parce que nous devons faire semblant de nous détester", plaisante-t-il sur talkSports. "Il fait un travail fantastique, je n'avais aucun doute à ce sujet".

Calvert-Lewin, meilleur buteur surprise

Si le meilleur transfert du mercato anglais est probablement James Rodriguez, qui retrouve tout son football (et quel football !) à Goodison Park, c'est bien Dominic Calvert-Lewin qui fait office d'arme offensive n°1 pour Ancelotti avec 6 buts en 4 rencontres de Premier League. Un meilleur buteur surprenant pour le championnat, et un nouveau statut d'international fêté par un but dès son premier match avec l'Angleterre.

Un duo James - Calvert-Lewin qui pourrait bien faire trembler la défense des Reds, incroyablement fébrile - notamment dans le chef de son patron Virgil Van Dijk - sur la pelouse d'Aston Villa. Liverpool reste en effet sur une humiliation historique, un 7-2 qui pourrait bien, au vu des dynamiques respectives des deux clubs, faire d'Everton le ... favori d'un derby de la Mersey pour la première fois depuis très longtemps.

Mais le champion en titre compte bien se sublimer et rappeler à tous qui est le roi de la ville ...

