🎥 Ligue 1 : Rennes s'incline à domicile, première titularisation pour un Jérémy Doku percutant

Monté au jeu en fin de match face à Dijon (1-1) puis après avoir joué une grosse demi-heure en Ligue des Champions, Jérémy Doku faisait ses grands débuts en tant que titulaire au Roazhon Park, devant 5 000 spectateurs (la limite autorisée).

Des Rennais bien dans la rencontre ouvraient le score grâce à Adrien Hunou (19'). Doku, très percutant en ce début de rencontre, s'appuyait sur le buteur avant de céder à Truffert, dont le centre faisait mouche : Bernardoni relâchait une première reprise, Hunou qui suivait bien ouvrait le score.

Mais l'avantage rennais ne durait pas et Sofiane Boufal (27') égalisait avec un peu de chance, suite à une frappe déviée par Da Silva.

Rennes continuait à pousser, à l'image d'un Jérémy Doku très en jambes qui tentait. Après une première période dominée par Rennes, c'était la douche froide pour les locaux : Fulgini (57') donnait l'avantage à Angers profitant d'une grosse mésentente entre Da Silva et Gomis.

Rennes poussait pour égaliser mais Angers restait solide et surtout dangereux en contre. Au fil du match, Rennes baissait physiquement, les Bretons payaient leur rencontre de Ligue des Champions et leur long déplacement en Russie.

Un dernier sursaut en fin de match ne donnait rien. Rennes manquait l'occasion de prendre la première place provisoire de Ligue 1 face à une équipe d'Angers réaliste et plus fraiche physiquement, qui s'empare de la 6e place.

🇫🇷 #Ligue1



Sofiane Boufal 🇲🇦 @sosoboufal19 is back in Ligue 1 and back amongst the goals with his first goal for new club @AngersSCO to equalize against Rennes. It was lucky but hey they all count pic.twitter.com/mDGl8noHlO