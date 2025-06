Changement de vie confirmé pour Tarik Tissoudali, qui quitte déjà le PAOK

L'ancien joueur de La Gantoise s'installe définitivement aux Émirats. Le Marocain a été recruté par Khor-Fakkan, où il était prêté.

Recruté pour 700 000 € par La Gantoise en provenance du Beerschot, Tarik Tissoudali semblait un temps destiné à rejoindre l’un des cinq grands championnats européens.

Vainqueur de la Coupe de Belgique avec les Buffalos, l’international marocain a pourtant dû attendre avant de quitter la Planet Group Arena, malgré l’intérêt de plusieurs clubs qui ne sont jamais parvenus à s’entendre avec Gand.

L’été dernier, il a finalement été transféré au PAOK Salonique pour 2,2 millions d’euros. Mais en Grèce, Tissoudali n’a pas réussi à s’imposer, et il a quitté le club dès le mercato hivernal.

Prêté à Khor-Fakkan, aux Émirats arabes unis, il a retrouvé du temps de jeu et la réussite : six buts et quatre passes décisives en douze matchs de championnat.

Des performances qui ont convaincu le club émirati de lever son option d’achat, rapporte le Nieuwsblad. Tarik Tissoudali va donc définitivement quitter la Grèce – et l’Europe – pour ce qui semble être un contrat financièrement très avantageux.