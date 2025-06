Romelu Lukaku est séduit par le retour de Marc Wilmots au Standard : "Des problèmes pour les autres clubs belges"

Le retour de Marc Wilmots au Standard a fait grand bruit. Selon Romelu Lukaku, cette arrivée pourrait poser problème à plusieurs clubs belges, même s'il estime que le plus important reste d'avoir une forte compétitivité au sein du championnat.

C’est une nouvelle qui avait fait grand bruit : ancien sélectionneur des Diables Rouges et ex-attaquant des Rouches, Marc Wilmots est le nouveau directeur sportif du Standard. Il a été appelé à Sclessin pour tenter de ramener le club liégeois au sommet du football belge.

Dans un entretien accordé à la RTBF, Romelu Lukaku a réagi à ce retour. Pour le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges, le come-back du "Taureau de Dongelberg" représente une véritable menace pour les cadors du championnat belge. Il estime que le Standard a fait un choix stratégique en ramenant une forte dose d’ADN local.

"C’est bien pour le football belge, car il faut de la compétition interne. C’est une personne que je connais très bien et je pense que c’est le bon homme au bon endroit, pour passer de 0 à 100."

C'est le bon homme au bon endroit, l'arrivée de Marc Wilmots peut poser des problèmes à d'autres clubs en Belgique"

"Ça peut poser problème à d’autres clubs en Belgique. Bruges, Anderlecht, tout le monde… C’est quelqu’un qui connaît le football, qui a joué et entraîné au plus haut niveau. Ça peut être un vrai problème."

Romelu Lukaku séduit par le retour de Marc Wilmots au Standard

Pour Lukaku, le Standard est sur la bonne voie. Il n’hésite pas à comparer le défi qui attend Wilmots à celui qu’il avait relevé avec succès à la tête de l’équipe nationale.

"Je suis honnête, je sais ce dont il est capable. Il l’a fait avec les Diables : on partait de rien et, boum boum boum, on est partis. Ça peut être pareil au Standard. Il ne manque que les joueurs."

Et de conclure. "Je pense qu’Anderlecht et Bruges en sont conscients. Pour le football belge, le mieux, c’est que tous les clubs belges performent, pour avoir une vraie compétition interne. Ce que j’espère surtout, c’est que les jeunes joueurs belges aient leur chance, en vue de l’équipe nationale."