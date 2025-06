Officiel : premier départ important de l'été au Club de Bruges !

Le Club de Bruges s’attend à enregistrer plusieurs départs cet été. Parmi eux, celui de Ferran Jutglà ne faisait plus guère de doute. L’attaquant espagnol n’a jamais caché son envie de retourner en Liga.

Arrivé en 2022 en provenance du FC Barcelone contre cinq millions d’euros, l’avant-centre de 26 ans a disputé trois saisons pleines avec les Blauw & Zwart, compilant 40 buts et 24 passes décisives en 148 rencontres.

Convoité par plusieurs clubs espagnols, Jutglà a finalement tranché : il portera les couleurs du Celta Vigo, septième du dernier championnat et qualifié pour la Ligue Europa.

Un choix ambitieux, qui pourrait servir de tremplin vers son rêve ultime : revenir un jour au Barça, mais cette fois dans l’équipe première.

L’officialisation est tombée ce mardi. Le joueur a signé un contrat jusqu’en 2029. Le montant du transfert avoisine les cinq millions d’euros, dont 10 % reviendront au FC Barcelone grâce à une clause intégrée lors de son départ initial.

Thanks for everything, Ferran. 💭✨



Ferran Jutglà trekt naar Celta De Vigo. All the best, Ferran! 👏https://t.co/7FZ3EC9j8Q pic.twitter.com/r0cKAGNGXS