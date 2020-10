Bundesliga : Le Borussia Dortmund s'offre le premier derby de la Ruhr

Avec Thomas Meunier dans le onze de départ, le Borussia Dortmund s'est imposé lors du premier derby de la Ruhr en 2020/2021. Schalke s'enfonce un peu plus dans la crise.

Ce samedi soir, le Borussia Dormund et Schalke 04 se sont affrontés dans le cadre de la cinquième journée de Bundesliga. Il s'agissait là du premier derby de la Ruhr de la saison entre deux rivaux historiques du championnat allemand. Une rencontre qui a nettement tourné à l'avantage des Schwarz-Gelben.

Supérieurs à leurs adversaires, les hommes de Lucien Favre ont largement dominé la formation à la tunique blanche et bleue avec 18 tirs (contre 3) et 75% de possession de balle. Alors que la première période s'est achevée sur un score nul et vierge, le BVB a fait la différence au retour des vestiaires. En effet, Manuel Akanji (55ème), Erling Haaland (61ème) et Mats Hümmels (78ème) ont successivement trouvé la faille du côté des pensionnaires du Signal Iduna Park. Score final : 3-0.

Thomas Meunier enchaîne, Thorgan Hazard de retour

En ce qui concerne les joueurs belges impliqués par la rencontre, seul Thomas Meunier était titulaire au coup d'envoi. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a débuté la rencontre dans le couloir droit de la défense des Borussen avant de céder sa place au jeune Mateu Morey à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Par la suite, Benito Raman, du côté de Schalke, et Axel Witsel, du côté de Dortmund, sont entrés en jeu (72ème). À noter que Thorgan Hazard était de retour sur la feuille de match du vice-champion d'Allemagne, après plus d'un mois d'absence.

Au classement, le Borussia Dortmund grimpe sur le podium et revient à hauteur du Bayern Munich avec 12 points, juste derrière le RB Leipzig. Pour sa part, le club de Gelsenkirchen enchaîne une cinquième rencontre sans victoire (4 défaites, 1 nul) et connaît un début de saison catastrophique.