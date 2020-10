🎥 Malgré le reconfinement, le football va se poursuivre en France

Mercredi, Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement en France à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et cette fois-ci, le sport professionnel va bien continuer.

La France vient d'annoncer un reconfinement, la Belgique devrait vraisembablement suivre. Alors que beaucoup d'observateurs se demandaient si le football allait continuer malgré les nouvelles mesures, la ministre française des Sports Roxana Maracineanu a balayé leurs doutes.

"Nous vivons une crise sanitaire inédite qui menace une grande partie d’entre nous, met à l’épreuve notre économie, et met profondément en question notre capacité à nous réunir et à vivre ensemble. C’est bien parce que le sport est au centre de la vie sociale qu’il est touché en plein cœur par la pandémie. Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement et humainement, c’est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est assurée. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s’entraîner. Ils pourront aussi faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés", a fait savoir la Ministre devant l'Assemblée nationale.