Tottenham l'emporte grâce au premier but de Gareth Bale depuis son retour

Tottenham, avec Toby Alderweireld dans le onze, s'est imposé face à Brighton & Hove Albion. Leandro Trossard était également présent côté Seagulls.

C'est sur un penalty que certains jugeront léger que Tottenham a pris l'avantage via Harry Kane à la 13e minute de jeu ; de l'autre côté, Leandro Trossard espérait obtenir un penalty à son tour, mais l'arbitre ne bronche pas. Brighton, cependant, ne désespère pas et finit par égaliser au retour des vestiaires via Lamptey (56e, 1-1).

Les Spurs s'en sortiront cependant grâce à un but qu'on attendait depuis longtemps : le premier de Gareth Bale pour son retour aux affaires. Le Gallois, monté au jeu à la place d'Harry Kane, fera la différence de la tête trois minutes après être entré au jeu (73e, 2-1). Il n'avait plus marqué sous le maillot de Tottenham depuis plus de 7 ans ...

Avec ce résultat, Tottenham reste à 2 points de la tête occupée par Liverpool. Brighton & Hove Albion, de son côté, est 16e avec 5 petits points et 5 matchs consécutifs sans victoire.