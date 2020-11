"C'est plus dur qu'à Anderlecht, mais Jérémy se sent bien"

Jérémy Doku a très vite trouvé ses marques à Rennes et il attend désormais le but qui lui permettra d'ouvrir son compteur.

Près d'un mois après le départ de son fils pour la France et avant le déplacement du Stade Rennais à Chelsea, David Doku fait le point sur les premiers pas de son fils à Rennes dans un entretien accordé au Nieuwsblad. Et il l'affirme: "Jérém se sent très bien".

"Si c'est plus dur qu'à Anderlecht, où il ne jouait qu'une seule rencontre par semaine. Maintenant, il est sur le pont tous les trois jours. Mais Jérémy est heureux de recevoir autant d'occasions de s'illustrer", estime le papa.

Ce sont d'ailleurs les raisons qui ont incité Jérémy Doku à opter pour la Bretagne. "On savait que Rennes était un club qui donnait beaucoup de temps de jeu aux jeunes coureurs et c'était, avec la Ligue des Champions, une des raisons qui a poussé Jérémy à opter pour ce club."