Blessé avec le PSG, Neymar va bel et bien jouer avec le Brésil

Le Brésilien s'est blessé sur la pelouse de Basaksehir lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.

Neymar n'a pas joué cette semaine en Ligue des Champions sur la pelouse de Leipzig, et il ne jouera pas non plus à Rennes avec le PSG ce week-end.

Par contre, l'ancien Barcelonais a été sélectionné par le Brésil pour les deux rencontres de cette pause internationale. S'il ne participera pas au match contre le Venezuela, il sera bel et bien de la partie pour le deuxième match face à l'Uruguay.

Une situation un peu bizarre mais tout à fait règlementaire.