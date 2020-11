Thibaut Courtois en enfer : "Trois penaltys et de la malchance ..."

Thibaut Courtois a vécu une vraie débandade aux premières loges ce dimanche avec le Real Madrid : trois penaltys, dont un retiré deux fois, et un auto-goal signé Varane. Le portier des Diables tentait d'analyser cette lourde défaite.

Le Real Madrid ne convainc vraiment pas en ce début de saison et s'il parvenait par moments à donner le change, il a implosé au FC Valence ce dimanche : une lourde défaite 4-1, avec trois penaltys sifflés contre les Merengue. "Trois penaltys et un but malchanceux (l'auto-but de Raphaël Varane, nda) ... J'avais pourtant l'impression que nous avions bien commencé, et eux ne se sont pas procurés tant d'occasions", regrette Thibaut Courtois dans des propos relayés par Marca.

"Le premier penalty est bien un penalty, mais c'est un manque de chance. Le second but est également un manque de chance et il y a faute sur Asensio, il le dit dans le vestiaire mais c'est trop tard pour changer quoi que ce soit ... mais après la pause, nous étions motivés pour revenir. Je sors un bel arrêt, puis à nouveau deux penaltys", détaille le Diable Rouge. "Maxi (Gomez) hurle et le VAR décide de donner penalty".

Une trêve au meilleur moment

Ce Real Madrid semble avoir de grandes difficultés à tenir le zéro, n'ayant réalisé aucune clean sheet depuis le 4 octobre dernier à Levante (0-2). "Ce sont trois penaltys et de la malchance, et nous étions les plus offensifs", insiste Courtois. "Nous devons rester unis, comme en début d'année après le lockdown quand rien ne rentrait".

Le Diable Rouge va maintenant pouvoir rejoindre la sélection et oublier ce match, qui laisse le Real à 4 points de la tête. "C'est le bon moment pour laisser ça derrière nous. Il y aura des matchs difficiles à venir, avec Villarreal et l'Inter Milan", conclut Thibaut Courtois.