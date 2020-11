Luke Shaw à nouveau out pour plusieurs semaines

Le défenseur latéral de Manchester United, sorti en boîtant face à Everton, est en effet out pour un mois, souffrant d'une blessure au tendon. Luke Shaw (25 ans) pourrait manquer trois rencontres de championnat et la fin de la phase de poules en Ligue des Champions. Un coup dur pour ManU, qui perd là un joueur redevenu titulaire à part entière (7 matchs sur les 22 derniers jours !).

