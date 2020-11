Toulouse attire ... Fabien Barthez pour aider et encadrer ses gardiens de but !

Fabien Barthez va à nouveau travailler au sein d'un club de football : le Toulouse FC a annoncé l'arrivée de l'ancien portier de Manchester United et Marseille en tant que consultant pour le poste de gardien de but !

Fabien Barthez (49 ans), formé au TFC, fait ainsi son retour au sein du club où il a fait ses grands débuts professionnels en 1990 : le champion du monde 1998 d'Europe 2000 devient consultant pour le poste de gardien de but et apportera son expérience à la fois au noyau A et au Centre de formation toulousains.

Barthez avait déjà joué un rôle de consultant en Equipe de France lors du passage de Laurent Blanc à la tête des Bleus et a également été directeur général d'un club de National, Luzenac Ariège Pyrénées, en région toulousaine. Le club avait cependant été dissous après avoir échoué à monter en Ligue 2, pour raisons administratives. Depuis, à part un rôle d'ambassadeur de la ville de Toulouse dans le cadre de l'Euro 2016, "le divin chauve" s'était fait discret.