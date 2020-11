On connaît les trois derniers qualifiés pour l'Euro !

Plus tôt dans la soirée, la Macédoine du Nord avait validé sa première participation à l'Euro en s'imposant du côté de la Géorgie 0-1.

Les barrages pour l'Euro ont livré leur verdict. Avant ce soir, il restait quatre places pour pouvoir participer au championnat européen en 2021. En début de soirée, la Macédoine du Nord s'était imposée 0-1 du côté de la Géorgie. Trois autres rencontres se déroulaient plus tard dans la soirée.

Hongrie-Islande

En déplacement du côté de la Hongrie, l'Islande était à un match de participer à une troisième compétition consécutive (après l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018). Tout avait bien commencé puisque Sigurdsson a ouvert le score pour les Islandais à la 11e minute de jeu.

Alors que l'on voyait l'Islande s'assurer son ticket pour le prochain Euro, la Hongrie renversait la vapeur dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Loïc Nego (ex-Standard) permettait aux Hongrois de faire 1-1 à la 88e minute avant que Szoboszlai ne délivre les siens dans le temps additionnel de la rencontre. Score final : 2-1.

Incroyable exploit pour la Hongrie qui aura droit à de gros adversaires dans le groupe F. Elle affrontera en effet l'Allemagne, le Portugal et la France cet été à l'Euro.

Irlande du Nord-Slovaquie

Considérée comme favorite, la Slovaquie, emmenée par Marek Hamsik, n'a pas eu facile face à l'Irlande du Nord. Les Slovaques ont ouvert le score grâce à Kucka à la 17e minute de jeu.

Alors que la Slovaquie se dirigeait vers la victoire, un auto-goal de Skriniar en toute fin de rencontre permettait à l'Irlande du Nord d'y croire à nouveau.

Direction les prolongations pour les deux équipes. Malgré la fatigue, la Slovaquie a inscrit le but victorieux grâce à Duris à la 110e pour assurer sa place pour le prochain Euro.

L'Irlande du Nord a raté de peu sa deuxième participation consécutive à l'Euro. Versée dans le groupe B, la Slovaquie pourrait jouer les outsiders dans une poule qui contient l'Espagne, la Suède et la Pologne.

Serbie-Ecosse

A domicile, la Serbie était considérée comme la grande favorite de la rencontre face aux Ecossais. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour la bande à Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht). L'Ecosse, emmenée par Andy Robertson, a ouvert le score à la 52e minute grâce à Christie avant que Jovic n'égalise dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Après des prolongations sans but, Ecossais et Serbes ont dû se départager durant la séance de tirs aux but. Alors que l'Ecosse a réalisé un 5/5, Mitrovic loupait le cinquième penalty des Serbes, envoyant les hommes de Steve Clarke en phase finale de l'Euro.

Cela faisait depuis 1998 que l'Ecosse ne s'était plus qualifiée pour une phase finale de compétition. Elle affrontera l'Angleterre, la Croatie et la République Tchèque dans le groupe D.