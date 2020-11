🎥 Eden Hazard (buteur) permet au Real de se relancer; Marseille dépasse Anderlecht au nombre de défaites consécutives !

Suite et fin de la 4e journée de Champions League, avec plusieurs Belges en action ce soir.

Inter - Real Madrid

Sale temps pour les grosses écuries. L'Inter, dernier du groupe B accueillait le Real Madrid, 3e. Romelu Lukaku était bien au poste au coup d'envoi, pour affronter Thibaut Courtois et Eden Hazard, également titulaires.

Une faute de Barella sur Odegaard offrait un penalty au Real, que transformait Eden Hazard (6e). Le Real passait près du 2e but avant que l'Inter ne se réveille enfin après 20 minutes de jeu. Mais c'est à ce moment qu'Arturo Vidal récoltait deux cartons jaunes pour contestation (33e), ce qui compliquait la tâche des siens. Le Real profitait ensuite de son avantage numérique avant de faire le break via Rodrygo (59e).

Incapable de réagir, l'Inter peut quasiment dire adieu à la Ligue des Champions et reste dernier du groupe avec 2 points. Le Real Madrid se relance et devra se battre pour la qualification.

Bayern - RB Salzbourg

Pas de quartier pour le Bayern qui n'est pas tombé dans le piège du match aller et a fait le boulot face à de courageux Autrichiens. Lewandowski (42e), Wöber (auto-goal, 52e), et Sané (68e) mettaient les Bavarois aux abris alors que Berisha (73e) sauvait l'honneur. Le Bayern est qualifié, le RB dernier du groupe mais pas encore éliminé.

Atletico Madrid - Lokomotiv Moscou

Score nul et vierge pour les Colchoneros (avec Yannick Carrasco titulaire). Le Bayern prend le large dans le groupe, l'Atletico Madrid et le Lokomotiv Moscou se tiennent toujours à deux points.

Marseille - Porto

De nouveau défait (0-2, buts de Sanusi à la 39e et Oliveira sur penalty à la 72e), l'OM a perdu ses 13 dernières rencontres de Ligue des Champions, et détient désormais seul la plus longue série de défaites consécutives de l'histoire, après avoir dépassé Anderlecht.

Liverpool - Atalanta

Les Reds récupéraient Moh Salah et Jurgen Klopp décidait d'aligner Divock Origi. Liverpool contrôlait la partie sans parvenir à faire la différence. Les Italiens saisissaient leur chance après la pause, pour crucifier les Reds. Ilicic (60e) puis Gosens (64e) scellaient le score et la victoire de l'Atalanta.

Ajax - Midtjylland

La victoire de l'Ajax combinée à celle de l'Atalanta relance le groupe D où trois équipes peuvent désormais se qualifier. Midtjylland et Dion Cools (titulaire) sont éliminés.

Les buts : Gravenberch (47e), Mazraoui (49e), David Neres (66e) pour l'Ajax; Mabil sur penalty (80e) a sauvé l'honneur.