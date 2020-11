🎥 Liga : L'Atlético remonte à la 2ème place, Yannick Ferreira Carrasco a encore été décisif

L'Atlético de Madrid a réalisé une très belle opération ce samedi.

En déplacement à Valence, l'Atlético de Madridles est reparti de Mestalla avec les trois points de la victoire grâce à un court mais précieux succès (1-0). L'unique but du match a été inscrit contre son camp par Toni Lato (79e). Le back gauche a dévié du genou et dans son propre but un centre fort de Carrasco qui ne cesse de monter en puissance.

Avec ce succès, les Colchoneros remontent à la 2e place à égalité de points avec le leader, la Real Sociedad, qui reçoit demain Villarreal. Avec cette défaite, Valence n'avance pas et occupe le 10e rang en Liga.