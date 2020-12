Un ancien joueur anglais dézingue Paul Pogba : "Le joueur le plus surcoté que j'ai vu"

Lundi, Mino Raiola a lâché une véritable bombe dans le monde du football en annonçant que son joueur Paul Pogba ne porterait plus le maillot de Manchester United la saison prochaine.

Une déclaration qui a fait réagir beaucoup de monde dont un certain Jamie Carragher, qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Sur le plateau de Monday Night Football, il a donné son avis sur l'international français : "Dégagez-le, je le dis depuis 12 mois. C'est le joueur le plus surcôté que j'ai vu dans ma vie".

"Pogba est au courant de ce qui sort de la bouche de son agent. Et s'il n'était pas d'accord, il devrait le virer."

🗣"Get rid, I have been saying this for 12 months, he is the most overrated player I have ever seen in my life"



