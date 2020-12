Un Brugeois et un Diable Rouge dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions

Alors que c'est Neymar qui a été élu "joueur de la semaine"

L'UEFA a divulgé son équipe-type de la semaine en Ligue des Champions et comme chaque semaine cette équipe a un sacré style.

Si on prend le trio d'attaque composé de Ronaldo, Mbappé et Neymar, il ferait peur à n'importe quelle équipe européenne. C'est d'ailleurs le Brésilien qui a été élu "joueur de la semaine" à la suite de son triplé contre Basaksehir.

Au milieu de terrain, on retouver deux vieilles connaissances: Ruud Vormer, auteur d'un but et d'une passe décisive sur la pelouse de la Lazio, mais aussi Yannick Carrasco qui a qualifié son équipe avec un doublé.