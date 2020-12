Pogba met les choses au clair : "Je suis engagé à 1000% à United"

Plus tôt dans la semaine, son agent Mino Raiola avait déclaré que le Français voulait quitter Manchester United. Pogba a tenu a mettre les choses au clair.

Ce samedi, Paul Pogba a disputé l'intégralité du derby entre Manchester United et Manchester City. Derby qui s'est terminé sur un triste 0-0.

A l'issue de la rencontre, le milieu de terrain a tenu à clarifier sa situation au club sur Instagram. Son agent Mino Raiola avait déclaré que Pogba ne se sentait plus bien chez les Red Devils et qu'il souhaitait quitter le club. "Je me suis toujours battu pour ce club et je le ferai toujours. Je suis engagé à 1000% à United. Tout le "bla bla" autour n'est pas important", explique l'international français.

Pour rappel, le contrat du joueur à United expire en 2022. Certaines rumeurs annoncent que la Juventus serait intéressée à l'idée de le transférer.