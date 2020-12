Gérard Lopez quitte le LOSC, l'ancien président de Rennes attendu pour prendre la relève

Près de quatre ans après avoir repris le club, Gérard Lopez n'est plus à la tête du LOSC.

Vent de changement à la tête du club nordiste. Comme annoncé précédemment, le départ de Gérard Lopez a été confirmé suite à la revente du LOSC au groupe Merlyn Partners.

Cette transaction apporte un point d'interrogation sur l'avenir de Mouscron, repris par Gérard Lopez l'été passé.

"Mon objectif a toujours été de redresser le club sportivement. Le club était 17e en Ligue 1 quand je suis arrivé, aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et en tête. J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives. Compte tenu de difficultés récentes, surtout au niveau de l'incertitude qui plane sur les droits TV pour le championnat, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn. Nous avons investi plus de 150 million d'euros en achats de joueurs et généré davantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant un héritage de talents pour le futur", évoquait le communiqué publié par L'Equipe et RMC Sport.

L'ancien président de Rennes Olivier Létang est annoncé pour prendre la place de Gérard Lopez.