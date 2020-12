Metz confirme sa bonne saison contre Lens

Metz était l'un des candidats à la relégation, mais depuis le début de la saison les Grenats surprennent !

rois jours après un succès contre Montpellier (2-0), Metz a confirmé avec une victoire à domicile contre Lens (2-0) ce samedi en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Une belle performance réalisée face à une équipe nordiste qui restait sur trois succès à l'extérieur.

Les Messins ont mieux démarré cette partie. Après moins de dix minutes de jeu, les hommes de Frédéric Antonetti se procuraient une énorme occasion sur une tête de Kouyaté qui heurtait le poteau de Leca. Comme Montpellier mercredi, les Lensois avaient du mal à bouger un solide bloc messin. Et craquaient à la demi-heure de jeu sur l'ouverture du score des Grenats à la suite d'un tir dévié de Nguette, parfaitement lancé par Boulaya sur la droite de la surface (1-0, 30e). Cinq minutes plus tard, Yade aurait pu faire le break dans ce premier acte, mais le tir de l'attaquant messin, dans la surface, ne trouvait pas le cadre.

En seconde période, les Sang et Or ont haussé leur niveau, mais la réussite dans le dernier geste n'était pas au rendez-vous. A l'image de la tentative difficile et non cadrée de Sotoca sur un centre fuyant d'Haïdara au second poteau juste après l'heure de jeu. Et lorsque les Lensois trouvaient le cadre, le gardien messin Oukidja veillait au grain, comme sur cette belle envolée pour capter une frappe dangereuse de Jean à dix minutes du terme. Finalement, Metz tuait le suspense en fin de match sur un tir de Boulaya (2-0, 90e+4) et profite de cette victoire pour remonter à la 8e place du classement à un point de son adversaire du jour, 7e.