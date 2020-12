Toby Alderweireld encense José Mourinho: "L'un des meilleurs, si pas le meilleur"

Toby Alderweireld n'a pas toujours été indiscutable sous les ordres du Special One, mais il apprécie ses méthodes et son honnêteté.

Voilà un peu plus d'un an que José Mourinho est arrivé à Tottenham et Toby Alderweireld, qui avait une excellente relation avec son prédécesseur Mauricio Pochettino, apprécie visiblement tout autant son nouvel entraîneur portugais.

Il confirme: "C'est quelqu'un de très honnête, qui te dit tout ce qu'il a à te dire en face. Même quand ce n'est pas agréable à entendre, il va te le dire. ", explique le Diable Rouge dans un entretien accordé au Telegraph. "Et c'est ce qu'il faut faire, si tu veux construire une grande équipe, si tu veux obtenir des résultats."

"Un très, très bon manager"

Un domaine dans lequel José Mourinho a fait ses preuves. "C'est un très, très bon manager et je pense que c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur, pour ce qui est d'obtenir des résultats avec une équipe", insiste Toby Alderweireld.

Parce que José Mourinho est avant tout un 'gagneur'. "Il est obsédé par le football et par la victoire. Mais gagner n'est pas la seule chose qui compte pour lui, il veut nous voir évoluer comme une équipe", ajoute encore le défenseur central des Spurs.

Le Special One a visiblement séduit son vestiaire et les résultats sont également là: battus de justesse par Liverpool mercredi dernier, les Spurs affrontent Leicester ce dimanche, avec l'ambition de récupérer leur deuxième place et de rester à trois points des Reds, leaders après 14 journées.