Le coach de Memo Ochoa prend la porte

Le club mexicain a annoncé la nouvelle au lendemain de l'élimination de l'équipe mexicaine en demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf.

Au lendemain de la défaite contre le Los Angeles FC (1-3) en demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf (compétition réunissant les meilleurs équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes), Club America a fait savoir que Miguel Herrera avait été remercié. "Les résultats et l'attitude sur le terrain ne sont pas en adéquation avec la grandeur de l'institution, ni avec les attentes de la direction du club et, encore moins, celles des fans", peut-on lire dans le communiqué du club basé à Mexico.

Il y a évidemment une allusion à la saison décevante de club mexicain (également éliminé en quart de finale des play-offs en Championnat fin novembre), mais aussi à l'altercation qui a opposé Herrera à Ante Razov, l'entraîneur adjoint du LAFC, dimanche, à la mi-temps du match.

L'ancien sélectionneur du Mexique (2013-2015) avait empoigné Razov par la nuque et les deux hommes, qui ont échangé des insultes, avaient failli en venir aux mains, avant d'être séparés. Expulsé, Herrera a écopé de cinq rencontres de suspension par la Concacaf.