🎥 Premier but de la saison pour Toby Alderweireld: "Le centre de Sonny était parfait"

Toby Alderweireld a profité d'un excellent ballon de Heung-Min Son pour déflorer son compteur et sécuriser une victoire "cruciale" pour les Spurs, samedi aprÚs-midi.

Après quatre matchs sans victoire, Tottenham a retrouvé le chemin de la victoire en Premier League. Il était temps pour les Spurs. "Après une période plus compliquée, on voulait gagner ce match crucial. On savait que Leeds est une excellente équipe qui met beaucoup d'intensité. Mais on a su profiter de nos bons moments. Et ensuite il fallait faire le boulot et c'est ce qu'on a fait. Donc, je suis vraiment très content de la prestation collective", note Toby Alderweireld.

"Très content d'avoir pu aider l'équipe"

À titre personnel, en plus, le Diable Rouge a contribué à la victoire des siens en inscrivant le troisième et dernier but de la rencontre. "En première période, on a eu des moments plus compliqués et notre deuxième but est arrivé au bon moment. Et moi je suis très content d'avoir pu rapidement marquer ce troisième but, en début de seconde mi-temps, qui nous a permis de sécuriser la victoire."

Un but qui lui a été servi sur un plateau par Heung-Min Son, déjà auteur du but d'ouverture. "La passe de Sonny était parfaite. Il fallait être au bon endroit et je suis content d'avoir fait le bon mouvement et d'avoir mis la balle au fond", conclut le Diable Rouge, qui a inscrit, samedi, son neuvième but personnel en Premier League.