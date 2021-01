Mené de deux buts, le Bayern Munich renverse et écrase Mayence

Le Bayern Munich s'est fait peur : menés 0-2 à la pause, les Bavarois ont totalement retourné Mayence et ont finalement réussi à s'imposer largement.

Le Bayern Munich n'est jamais mort, même lorsqu'il rentre aux vestiaires à la pause sur le score de 0-2. Mayence le savait probablement, et l'avantage acquis via Burkardt (32e) et Hack (45e) en première mi-temps n'aura bel et bien pas suffi. C'est d'abord Joshua Kimmich qui sonnera la charge, en réduisant l'écart (51e) avant de donner le 2-2 à Leroy Sané (56e). Le scénario paraissait presque écrit à partir de là.

Niklas Suele mettra le Bayern aux commandes à la 70e, avant l'entrée en scène du goleador et lauréat de The Best Robert Lewandowski, qui scelle le sort du FC Mayence (76e, 83e, 5-2). Le Bayern Munich reste aux commandes de la Bundesliga, deux unités devant le RB Leipzig.