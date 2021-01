Le FC Barcelone prêt à acheter une équipe de football pour Lionel Messi

Le club catalan est prêt à tout pour garder l'attaquant argentin jusqu'au bout de sa carrière.

Avec un contrat expirant en juin, Lionel Messi affole toutes les rumeurs, notamment celle d'un départ à Manchester City pour retrouver son ancien entraîneur, Pep Guardiola.

Le FC Barcelone a déjà tenté beaucoup de choses pour le faire rester mais la "Pulga" ne semble pas vouloir rester. Cependant, les Blaugrana n'ont pas dit leur dernier mot.

Selon AS, le Barça serait prêt à acheter une franchise en Major League Soccer (MLS) pour permettre à Lionel Messi d'y évoluer s'il quitte le club et qu'il souhaite une destination plus exotique. L'Argentin avait déjà fait savoir qu'il voulait évoluer en MLS et vivre aux Etats-Unis.