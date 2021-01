Premier League : Brighton, Leandro Trossard et Percy Tau se relancent face à Leeds

Englués dans une série de 9 matchs sans victoire, Leandro Trossard et Percy Tau ont inversé la tendance ce samedi après-midi. À l'extérieur, Brighton s'est imposé sur la plus petite des marges face à Leeds.

Brighton renoue avec la victoire. Après une période de turbulences, marquée par une série de neuf matchs sans succès en championnat (5 nuls, 4 défaites), les hommes de Graham Potter sont venus à bout de ceux de Marcelo Bielsa ce samedi. Une rencontre qui se déroulait à Ellan Road (stade de Leeds) dans le cadre de la 19ème journée de Premier League.

Le seul but de Neal Maupay (17ème) aura suffi aux Seagulls pour l'emporter à l'extérieur. Titulaire au coup d'envoi, Leandro Trossard a cédé sa place à un autre ancien de Pro League, en la personne de Percy Tau, à la 73ème minute de jeu. Durant son temps passé sur le pré, le néo-international belge a touché 35 ballons, réussi 50% de ses driblles (2/4) et frappé une fois au but. Score final : 0-1.

En difficulté au classement, Brighton se donne de l'air en prenant trois points d'avance supplémentaires sur la zone rouge (4 au total). Mais le club à la tunique bleue compte deux matchs de plus que ses poursuivants Fulham (18ème) et Burnley (17ème). Dans l'autre match de l'après-midi, ces derniers se sont inclinés sur la plus petite des marges face à West Ham.