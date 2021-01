Seydou Sy a bien connu Youri Tielemans: "Un pro jusqu'au bout des ongles"

Nous sommes allés à la rencontre de Seydou sy, ancien gardien sénégalais de Monaco, qui se cherche actuellement un nouveau club. Dans la Principauté, il a bien connue Youri Tielemans.

En juin 2017, Youri Tielemans a quitté le Sporting d'Anderlecht pour rejoindre l'AS Monaco de Jardim. Chaque jour, il y a croisé Seydou Sy. Ce dernier se souvient très bien du joueur de Leicester.

"Il était jeune, il ne se plaignait jamais pourtant il était critiqué. Moi je m'entendais bien avec lui", nous confie l'ancien gardien de but de Monaco. "C'est un vrai pro, jusqu'au bout des ongles. Il arrivait le premier à l'entraînement il travaillait à la salle. Après l'entraînement, il restait avec moi et il travaillait ses frappes au but, encore et encore. Il bossait énormément, je ne suis pas étonné de le voir à ce niveau là actuellement avec Leicester."

Seydou Sy a aussi connu deux joueurs belges. Yannick Carrasco et Nacer Chadli: "Nacer, c'est le mec gentil, toujours avec le sourire, heureux d'être là, il parlait à tout le monde. Il donnait aussi beaucoup de conseils aux jeunes".

Les deux Diables Rouges ont vraiment marqué l'esprit du gardien de but. C'est aussi la preuve que malgré son talent naturel, Youri Tielemans est un bosseur, un travailleur qui