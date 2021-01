🎥 Un bijou de Pogba offre la victoire à Manchester United, qui reste en tête

Manchester United s'en est sorti grĂące Ă un coup de gĂ©nie de Paul Pogba, qui a allumĂ© du gauche et permet aux Red Devils de rester en tĂȘte.

La victoire de Manchester City mettait la pression sur le rival : Manchester United se déplaçait à Fulham en ayant perdu la tête du championnat, et tremblera vite quand Lookman ouvre le score dès la 5e minute de jeu. Heureusement pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, Edinson Cavani, qui était sur le banc à Liverpool, célèbre sa titularisation par son 4e but de la saison en championnat - son premier depuis presque deux mois - et remet les équipes à égalité.

Il faudra cependant attendre la seconde période pour que ManU prenne les devants : à la 65e, Paul Pogba part de son côté droit, s'ouvre une lointaine fenêtre ... et arme un missile du gauche, qui ne laisse aucune chance à son compatriote Alphonse Areola. Le Français confirme là sa renaissance depuis quelques semaines.

Manchester United est donc toujours leader de Premier League, deux points devant Manchester City et Leicester City, tandis que Fulham reste enlisé à la première place de relégable, quatre unités derrière Burnley.