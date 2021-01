Neymar heureux d'être centenaire

Buteur sur une passe décisive de Kylian Mbappé, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain (28 ans, 9 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a contribué au large succès contre Montpellier (4-0) vendredi en Ligue 1.

Un but qui a permis à Neymar de célébrer son 100ème match sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

"Je suis très content, très heureux d’avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot parisien sur les épaules", s’est réjoui le Brésilien dans des propos relayés par le site officiel du PSG. "Nous gagnons, je marque aussi, je suis très heureux de tout ça. Je suis vraiment content de ces buts et de ces passes, mais je veux continuer à faire plus, marquer encore et aider encore plus mes coéquipiers. Je remercie d'ailleurs Kylian pour la passe ! C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance."