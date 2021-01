🎥 Coppa Italia : l'Inter et Lukaku (buteur) accèdent aux demies au terme d'un derby tendu

Les quarts de la coupe d'Italie proposaient une affiche alléchante entre l'Inter et le Milan AC.

Les deux formations, qui n'ont pas gagné ce week-end en Serie A, se retrouvaient ce soir en coupe. Le tour précédent a été compliqué pour les deux camps, avec une qualification arrachée dans les arrêts de jeu pour l'Inter, et aux penalties pour Milan.

Avec Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers au coup d'envoi, le derby milanais avait une saveur belge. Et c'est le leader de Serie A qui ouvrait le score par l'infatigable Zlatan Ibrahimovic (30e), dont la frappe terminait dans les filets via le poteau.

Zlatan Ibrahimovic breaks the deadlock in the Coppa Italia quarterfinal edition of the Milan derby. 1-0 to the Rossoneri!



(via @ESPNFC) pic.twitter.com/nuGWx5CzSP — Planet Fútbol (@si_soccer) January 26, 2021

Mais avant de rentrer au vestiaire, après que l'Inter ne soit passé tout près de l'égalisation (via Romelu Lukaku notamment), une grosse altercation éclatait entre les deux anciens coéquipiers Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. La prise de bec et les insultes entre les deux hommes obligeaient les autres joueurs à séparer les deux acteurs, qui étaient avertis par l'arbitre.

Can we get Dana White to set up a Zlatan-Lukaku MMA fight?



Going to make for an even spicier second half in Milan.



pic.twitter.com/53ysMsmzb4 — Ives Galarcep (@SoccerByIves) January 26, 2021

Après la pause, l'Inter passait à la vitesse supérieure, et profitait d'un avantage numérique bien utile après la seconde carte jaune de Zlatan (58e), pour une faute sur Aleksandar Kolarov.

Peu après, Rafael Leão concédait un penalty pour une faute sur sur Nicolò Barella, que Romelu Lukaku transformait sans trembler (71e).

Alors qu'on jouait les arrêts de jeu, Christian Eriksen (90e +8) offrait finalement la qualification à l'Inter sur un superbe coup franc. Une belle revanche pour le Danois en difficultés depuis son arrivée à Milan.