Kostas Mitroglou quitte l'OM et retourne en Grèce

Kostas Mitroglou était sur une voie de garage à l'OM. Libéré ce lundi par le club phocéen, il a déjà rebondi.

L'ancien attaquant du Benfica Kostas Mitroglou (32 ans) a été libéré par l'Olympique de Marseille ce lundi et a rejoint officiellement ce mardi l'Aris Salonique, 4e de Super League grecque cette saison. Il y signe un contrat d'un an et demi, jusqu'au terme de la saison 2021-2022.