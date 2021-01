Zlatan sort du silence: "Pas de place pour le racisme"

D'après la presse italienne, Zlatan Ibrahimovic aurait eu des propos racistes envers Romelu Lukaku lors du quart de finale de la coupe d'Italie entre l'Inter et le Milan AC. Le géant suédois est sorti du silence via ses réseaux sociaux.

"Dans le monde de Zlatan, il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d’autres", a-t-il posté sur son compte Twitter.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte