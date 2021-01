Arsenal et Manchester United se séparent dos-à-dos, premières minutes pour Odegaard

Le choc de Premier League ce samedi a accouché d'une souris, Arsenal et Manchester United se séparant sur un score nul et vierge.

Manchester United a encore perdu deux points dans la course à la tête de la Premier League : après la victoire de City contre Sheffield United, les Red Devils se déplaçaient à Arsenal et y ont été accrochés (0-0). Si Manchester a eu quelques phases intéressantes en première période, ce sont ensuite les Gunners qui ont trouvé la barre de David De Gea via Lacazette sur coup-franc en seconde période.

Manchester United poussera, sans trouver la faille, et les deux équipes se sépareront sur un match nul et vierge qui laisse Manchester à trois points de la tête et Arsenal à 6 points du top 4. Notons également que du côté d'Arsenal, la nouvelle recrue Martin Odegaard est entrée au jeu à la 83e minute de jeu.