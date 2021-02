Les supporters disent non à la Super Ligue européenne

Les rumeurs sur la création d'une Super Ligue européenne ont pris de plus en plus d'ampleur ces dernières semaines.

Et si la FIFA et l’UEFA s’opposent fermement à la création d’une Super Ligue européenne, c’est au tour des supporters de dire non.

L’association Football Supporters Europe (FSE) qui compte plus de 45 pays membre, a publié ce lundi une déclaration commune en opposition à une Super Ligue européenne. L’association évoque un stratagème impopulaire, illégitime et dangereux aux yeux de l'écrasante majorité des fans. "Il détruirait le modèle européen du sport, qui repose sur des principes communément acceptés tels que le mérite sportif, la promotion et la relégation, la qualification aux compétitions européennes grâce aux succès nationaux et la solidarité financière. Ce faisant, elle saperait également les fondements économiques du football européen, en concentrant encore plus de richesse et de pouvoir entre les mains d'une douzaine de clubs d’élite", peut-on lire dans le communiqué.

Plusieurs groupes de supporters ont signé cette déclaration. En Belgique, on retrouve les "Belgian Supporters" et les "Supportersfederatie KAA Gent".