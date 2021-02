Degryse craint le pire pour Eden Hazard et la Belgique : "L'Euro risque d'être problématique"

Avec ses nouveaux problèmes musculaires, la poisse ne lâche pas Eden Hazard...

En terme de blessures, Eden Hazard semblait doucement revenir dans le coup, après avoir enchainé rencontres et temps de jeu récemment. Même si les performances n'étaient pas (encore) au rendez-vous, le Belge semblait sur la bonne voie au niveau blessures.

Mais ce mercredi, le capitaine des Diables a dû quitter l'entraînement du Real Madrid. Et la malchance est à nouveau passée par là : blessure musculaire. Hazard devrait donc à nouveau être absent pour plusieurs semaines.

Sa nouvelle blessure est également une déception pour Roberto Martinez et pour la Belgique, car le championnat d'Europe approche à grands pas. Le numéro dix n'a donc que quelques mois pour retrouver son meilleur niveau, et ce, malgré tout ce qu'il a déjà dû traverser.

Pour Marc Degryse, cela commence à sentir le roussi et le consultant craint le pire pour l'Euro : "Il n'arrive pas à retrouver sa forme. Il y a bien sûr le manque de préparation et c'est le résultat d'un an et demi de difficultés au Real. Mais si on se projette sur l'avenir proche, je pense que l'Euro risque d'être problématique", a confié Degryse sur VTM News.