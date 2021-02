Excellente nouvelle : Eden Hazard est de retour à l'entraînement

Fausse alerte concernant Eden Hazard : absent en début de semaine, le Diable Rouge est de retour à l'entraînement avec le Real Madrid.

Son absence a fait paniquer tout Madrid et toute la Belgique, et a même inspiré Burger King, mais Eden Hazard est déjà de retour : le Diable Rouge, qui n'était pas avec le groupe ce mardi, s'est entraîné ce mercredi matin comme si de rien n'était, comme l'a montré le Real Madrid. Pas de rechute, donc, pour le joueur qui est redevenu titulaire ces dernières semaines et devrait à nouveau l'être dès ce samedi, contre Huesca.