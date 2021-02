Jurgen Klopp : "Il a peut-être eu la trouille"

Liverpool est resté invaincu à Anfield pendant un bon moment, mais les temps ont changé.

Après Burnley et Brighton, c'est Manchester City qui s'est imposé à Anfield, l'antre des Reds. La formation de Guardiola a infligé un lourd 1-4 à Liverpool. Jürgen Klopp a vu son gardien de but commettre une grosse erreur sur le 1-2 et le 1-3 : "On ne peut pas ignorer ce type d'erreur", a déclaré l'Allemand après la rencontre.

"Mais nous ne lui avons pas non plus offert beaucoup d'options, surtout sur sa première erreur. Sur la seconde, il n'a pas frappé la balle correctement. Il n'y a pas vraiment d'explication claire à cela. Il a peut-être eu la trouille. Mais il aurait aussi pu dégager dans les tribunes."

Mais Klopp a refusé de laisser tomber Alisson : "'Il nous a aussi très souvent sauvé la mise. Ce soir, il a fait deux erreurs et c'est comme ça."

L'Allemand reste positif et tente de se concentrer sur ce qu'il a vu de bon : "J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Si nous jouons comme nous l'avons fait longtemps ce soir, alors nous allons gagner des matchs. Il est très difficile d'expliquer pourquoi nous avons perdu 1-4. Il reste encore beaucoup de choses que j'aimerais voir dans les prochains matchs."