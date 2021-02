La RAAL a "perdu deux ans", mais ses ambitions sont acérées: "Le foot pro? C'est là qu'on veut aller"

Après l'euphorie de la Coupe de Belgique et d'une superbe prestation sur la pelouse de l'Antwerp, le couperet est vite retombé pour les Louviérois. Parce que la saison est définitivement close et qu'il faudra attendre un an de plus pour monter en Nationale 1. Dur à digérer pour Fred Taquin.

La RAAL a pourtant vécu un début d’année enchanté. Pendant quelques semaines, les Loups ont pu fouler les pelouses de leur centre d'entraînement. Avant de sortir une prestation étoilée au Bosuil. "Il y a eu un véritable engouement autour de ce match de Coupe et je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que les supporters puissent voir le match depuis chez eux. Mais derrière, c’est un coup d’arrêt immédiat et ça fait mal", regrette Fred Taquin.

Une "triste" fin de saison

Il faut désormais digérer les événements. "Après quatre mois sans foot, on a été des privilégiés. Grâce à la Coupe on a pu retrouver les terrains, on a eu un mois de bonheur, mais maintenant c’est reparti. On va être privé de notre passion à nouveau. C’est triste."

Même si la décision de l’Union Belge n’a pas surpris le coach louviérois. Il gardait un petit espoir qu’on aille au moins jusqu’à mi-championnat. "Il y a un double sentiment", confie-t-il. "D'une part, on se dit qu'on aurait peut-être pu patienter encore avant d'entériner la décision. Mais d’un autre côté, on ne peut que s’incliner et se dire que les décisions prises l’ont été pour le bien et la sécurité de tous."

Pourtant, ça ne fait pas les affaires de la RAAL. Déjà privée de ses chances de jouer la montée l’an dernier et qui voit encore une occasion s’envoler. "On a clairement perdu deux ans. L’an dernier, on était dans notre temps fort. On avait notre ticket pour le tour final et je suis convaincu qu’on aurait pu revenir sur les Francs-Borains. Et cette saison, on était en pleine bourre. On avait gagné nos sept premiers matchs officiels, neuf de nos dix matchs amicaux, on était vraiment bien parti."

"Sur le bon chemin"

Un double coup d’arrêt, donc, pour la RAAL dont les ambitions vont, à longs termes, au-delà de la Nationale 1. "L’ambition? C'est le niveau professionnel. On y va étape par étape. Et dans un premier temps, on doit accéder à la Nationale 1."

"Et ce ne sont pas des paroles en l’air", insiste Fred Taquin. "C’est justement ce que j’aime dans ce club, c’est qu’on fait ce qu’on dit. On se fixe des objectifs et on se donne les moyens d’y arriver. Il y a encore des choses à faire pour permettre à ce club d’atteindre le niveau professionnel, mais on avance bien. On est dans la bonne direction."

Et pour continuer sur le bon chemin, il faudra assurer la montée dès la saison prochaine. "Ça commence maintenant déjà. On prépare le noyau pour la saison prochaine. C’est encore un peu tôt à mon goût, mais on n’a pas le choix. Et l’objectif sera d’avoir un noyau encore plus fort, même si on avait déjà un groupe au top, avec une excellente dynamique."