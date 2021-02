Chan: le Maroc conserve son titre !

Le Maroc était opposé au Mali en finale de cette compétition un peu particulière.

Equivalent de la CAN mais réservé aux joueurs qui évoluent au pays, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) s’est achevé dimanche avec la victoire du Maroc en finale face au Mali (2-0) à Yaoundé, au Cameroun. Grâce à des buts de Soufiane Bouftini (69e) et Ayoub El Kaabi (79e), les Lions de l’Atlas locaux deviennent la première sélection à remporter ce trophée sur deux éditions consécutives après leur sacre à domicile en 2018.

Portés par l’ailier du Raja Casablanca, Soufiane Rahimi, qui a terminé meilleur joueur et meilleur buteur (5 buts) de la compétition, les Marocains auront, après une entame poussive, survolé le tournoi, eux qui ont humilié l’hôte camerounais en demi-finales (4-0) et qui terminent sur un bilan de 5 victoires et 1 nul pour 15 buts marqués et 3 encaissés.