Zinedine Zidane parle de son avenir

Le Français est plus que jamais sur un siège éjectable.

L'entraîneur de la Maison Blanche a réagi à la possibilité d'honorer jusqu'au bout son contrat du côté de Santiago-Bernabeu, qui court jusqu'en juin 2022, et à la perspective de le voir encore sur le banc du champion d'Espagne en titre la saison prochaine. Présent ce lundi devant les journalistes, le technicien français n'a fermé aucune porte.

"On verra. L'important, c'est le quotidien. C'est ce qui me préoccupe." Le champion du monde 1998 se retrouvé affaibli par l'élimination des partenaires de Karim Benzema en seizièmes de finale de la Coupe du Roi, contre Alcoyano, et par un retard conséquent sur l'Atletico Madrid. Troisièmes de la Liga, les Merengue pointent à sept longueurs des Colchoneros, avec deux matches de plus. Le titre semblant désormais inaccessible, "Zizou" jouera sans doute son avenir à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame (24 février et 16 mars).