Deux clubs de Ligue 1 rois des plus-values en Europe

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES s'est intéressé aux plus-values réalisées par les clubs du Big Five (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie A, Premier League) sur les dix derniers mercatos, soit depuis l'été 2016.

Deux clubs de Ligue 1 sont en tête du classement des équipes actuellement dans le big-5 ayant totalisé le solde le plus positif pour les opérations de transfert conclues lors des dix derniers mercatos : LOSC Lille (+191 millions d'euros) et l’Olympique Lyonnais (+151millions d'euros) tandis que l’Atalanta Bergame complète le podium (+ 133 millions d'euros) en terminant d’un cheveu devant l’AS Monaco (+ 132 millions d'euros), 4e et très bien placée malgré deux dernières saisons plus compliquées. À l’autre extrême, on trouve les deux clubs de Manchester, City (-631millions d'euros) et United (-586millions d'euros).