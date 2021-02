🎥 Quand Antonio Conte adresse un doigt d'honneur au président de la Juventus

La demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter Milan (0-0) s'est conclue dans une ambiance très tendue Antonio Conte et entre Andrea Agnelli.

Une semaine après sa victoire à Milan (1-2), la Juventus s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie grâce à son match nul face à l'Inter Milan (0-0). Plusieurs moments de tension ont émergé entre le staff des Nerazzurri et les dirigeants turinois situés juste derrière. Au moment de rejoindre les vestiaires à la mi-temps, Antonio Conte a ainsi été pris en train d'adresser un doigt d'honneur en direction des personnes situées dans les tribunes.

Selon la presse italienne, le technicien transalpin a agi de la sorte en réaction à des propos insultants émanant des travées du stade, où avait pris place Andrea Agnelli, président du club. Ce dernier a d'ailleurs été surpris en train de proférer des termes injurieux en direction de l'entraîneur de l'Inter en descendant les marches à l'issue de la rencontre. "Mets-le toi dans le c..., conn...!", aurait-il lâché en référence au doigt d'honneur de Conte.

Les deux hommes ont pourtant récemment collaboré ensemble. Antonio Conte, ancien milieu emblématique de la Vieille Dame (1991-2004) en est ensuite devenu l'entraîneur pendant trois ans (2011-2014), mais l'aventure s'était mal terminée.

Conte: "La Juve dica la verità. Ci vuole più rispetto. Pagati i due regali dell'andata" https://t.co/j8ZTyc3hqq #serieA — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) February 9, 2021

Conte a dénoncé un manque de respect des dirigeants turinois à l'issue de la rencontre. "Des sources de la Juve parlent d'une altercation dans les gradins à la fin du match", l'a interrogé un journaliste. "Les sources de la Juve devraient dire la vérité et je crois que le quatrième arbitre doit rapporter ce qui s'est passé tout au long du match, a-t-il lâché. "Il faudrait plus de sportivité et de respect pour ceux qui travaillent."