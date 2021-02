Manchester United pousse Anthony Martial vers la sortie

Arrivé à Manchester United il y a plus de cinq ans, Anthony Martial pourrait quitter les Red Devils cet été. Bientôt le clap de fin pour l'ancien Monégasque ?

Bientôt la fin l'aventure pour Anthony Martial ? L'attaquant français pourrait quitter Manchester United l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'annonce le Manchester Evening News. D'après ce dernier, les Reds Devils auraient l'intention de se séparer de leur numéro 9 lors du prochain mercato.

Cette décision serait motivée par des raisons tactiques. Aujourd'hui, le joueur de 25 ans est à cheval entre la position de buteur et celle d'ailier gauche, ce qui pourrait lui porter préjudice. En effet, toujours selon le média britannique, le club à la tunique rouge souhaiterait installer Rashford à gauche et Cavani en pointe. Un schéma qui ne laisserait alors que peu de place au natif de Massy.

Pour rappel, Anthony Martial est arrivé à Manchester United en septembre 2015 en provenance de l'AS Monaco. En l'espace de cinq saisons et demie passés à Old Trafford, il a marqué 78 buts et délivré 49 passes décisives en 250 matchs toutes compétitions confondues. Pas de quoi convaincre sa direction de le conserver...